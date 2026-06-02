台T-34教练机冈山坠落残骸曝光 2空军中校殉职

台湾空军司令部今（2）日表示，冈山基地一架T-34型教练机（机号3414），由卢姓中校及过姓中校驾驶，执行模拟发动机失效航线训练任务，0808时（8时8分）于跑道北头坠落，造成两位飞行员殉职，空军已成立专案小组厘清肇因。

台媒中时网报道指，罹难两名中校，分别是46岁已婚过俊男及41岁已婚卢季佑，两员飞行时数均超过2100小时。



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台湾空军冈山基地一架T-34教练机坠落，2名中校殉职。中时

台湾空军冈山基地一架T-34教练机坠落，2名中校殉职。中时

台湾空军冈山基地一架T-34教练机坠落，2名中校殉职。台湾空军

初步了解，过性中校为今日考核官，坐在T-34型教练机的后座，卢姓中校则是主任教官，坐在前座，任务中疑因模拟发动机发生故障情形，导致飞机在降落时发生意外。

T-34型教练机是美国比奇飞机公司制造的初级教练机，于1948年首飞，台湾空军今次失事的为改用涡轮螺旋桨发动机的T-34C型，最大平飞速度为400公里/小时。

台湾空军引入T-34C型飞机近40年，原定2030年才达寿限，该机过去曾涉6宗致命事故，造成15人罹难。