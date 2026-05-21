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「爱达·花城号」11月首航 广州出发经香港赴越南

两岸热话
更新时间：08:56 2026-05-21 HKT
发布时间：08:49 2026-05-21 HKT

中国第二艘国产邮轮「爱达·花城号」将于11月22日从广州南沙国际邮轮母港开启首航，将从广州出发开启6天5晚前往香港、越南顺化（真美）的旅程。船票昨日零点起开售。邮轮方面表示，将以广州为核心枢纽，助力推动粤港澳大湾区邮轮经济发展。

相关新闻：国产第二艘邮轮「爱达·花城」号起浮 年底前交付

此次开售的首航季航线覆盖今年11月22日至明年1月2日，共推出6个短、中、长相结合的国际邮轮航次。首航航线将从广州出发开启6天5晚前往香港、越南顺化（真美）的旅程。除常规航线外，还将推出9天8晚的「南洋风情线」航次，以及3晚4天的香港跨年航次。此外，将首次开启17天16晚的东南亚六国「海丝发现之旅」，带领宾客造访新加坡、马来西亚、文莱、菲律宾、印尼和越南。

「爱达·花城号」全长341米，总吨位达14.19万吨，拥有2130间豪华客房和套房，满载可容纳5232名宾客。作为首艘国产大型邮轮「爱达·魔都号」的姐妹船，「爱达·花城号」在空间设计、智能科技与邮轮体验上进行了全面升级。

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