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台湾星二代︱孙安佐IG试射火焰喷射器 警上门拘人︱有片

两岸热话
更新时间：10:52 2026-05-16 HKT
发布时间：10:52 2026-05-16 HKT

台湾艺人孙鹏、狄莺独子孙安佐，再惹官非。他涉嫌于IG炫耀DIY的「神级火箭枪」，并在北投河堤试射该具火焰喷射器，遭当地警方上门拘捕。

在美曾称发动校园枪击入狱

中时新闻报道，孙安佐14日在其IG上传影片，展示他自行研制的火焰喷射器，更在北投河堤试射，喷出长达数米的火焰，杀伤力惊人，他甚至还在得意地向台北市府献策，戏称这把枪「要把老鼠清掉时刚刚好」。

辖区士林分局发现影片后，主动调查并报请地检署指挥，检警今（16）日清晨前往其北投住家拘提到案。

相关新闻：检察部门未就法院拒受理再上诉 台星二代孙安佐在美制枪案诉讼结束

检方全面评估影片的危险性、施放地点与安全性后，认孙安佐的行为已有拘提之必要，在掌握确凿事证后，火速核发拘票。

检警16日清晨，前往孙安佐北投住家搜索逮人，当时孙鹏与狄莺都在家，只将眼睁睁看宝贝儿被带走，目前侦讯中，现场也查扣关键「瓦斯火枪」作为证物。此外，专案小组也兵分两路，前往新北市逮捕1名涉案同伙，详细犯案动机待厘清。

孙安佐2018年在美国留学期间，因涉嫌网购零件组装枪械并声称要枪击校园，在美入狱238天。

 

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