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小三通复苏｜金门组团赴沪厦抢客 拓研学旅游线

两岸热话
更新时间：22:00 2026-05-13 HKT
发布时间：22:00 2026-05-13 HKT

随著内地出入境管理机构早前宣布恢复上海居民赴金门及马祖旅游，首批上海游客已于周一（11日）经由「小三通」抵达金门，为当地旅游业注入强心针。金门县政府随即展开大规模宣传攻势，由副县长陈祥麟率领推介团，先后于上海及厦门举办推介活动，力求进一步开拓内地旅游市场，提升整体观光能见度。

副县长领军赴内地推广

据中时新闻网等台湾媒体报道，金门县政府组织的「观光旅游推介团」于本月12日进发上海，并于今日（13日）转往厦门举行旅游推介活动。推介团重点宣传金门深厚的人文底蕴、独特的自然景观及便捷的交通优势，并寻求与当地旅游业者深度交流与产业媒合。

推介团强调，未来将致力串联「沪厦金旅游线路」，将上海、厦门与金门三地旅游资源整合，建立稳固的旅游廊道。当局亦表示，自去年9月逐步恢复福建居民赴金旅游后，县府一直积极部署，随著今年4月底上海居民赴金签注放宽，旅游市道有望迎来爆发式增长。

推「文化体育」特色游程

是次推介会以「文化＋体育＋研学」为发展主轴，针对上海高端及多元客群需求，推出「经厦门‧游金门」及「经泉州‧游金门」等多条游程。推广活动涵盖多项年度盛事，包括金门马拉松、亲子嘉年华、金门高粱老街风狮爷文化季，以及传统的中秋博状元饼等，全方位展示金门的民俗文化魅力。

此外，金门县府亦正积极优化产品组合，针对不同旅客特性推出银发康养、企业团建及研学旅行等新兴产品。副县长陈祥麟强调，未来将持续与旅游业界齐心协力，丰富旅游行销模组，并协调相关单位简化旅游办证程序，务求将金门打造成为两岸旅游的首选目的地。

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