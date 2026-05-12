台湾九合一选举︱民进党拟派沈伯洋角逐台北市长

台湾年底将举行九合一地方选举，各方部署角逐人选。台媒昨日报道，民进党决定征召被大陆制裁的立委沈伯洋，出战台北市长选举。民进党选策会明日将开会正式拍板，届时兼任党主席的台湾领导人赖清德将亲自为沈伯洋授予战旗，挑战国民党籍的现任台北市长蒋万安。日前有亲绿智库民调显示，蒋万安的支持度为52.9%，沈伯洋为29.7%。

挑战国民党蒋万安

现年43岁的沈伯洋，出生于台北，毕业于台湾大学法律学系，先后于美国宾夕法尼亚大学取得法学硕士及加州大学尔湾分校犯罪学博士学位，专长为犯罪学、网络认知作战等领域。学成返台后任教于台北大学犯罪学研究所，并曾任研究所所长。



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沈伯洋2021年创立推广全民防卫教育的「黑熊学院」，长期宣传「抗中保台」，被指为民进党侧翼。2024年，沈伯洋代表民进党当选立法委员。2024年10月，大陆国台办宣布将沈伯洋列为「台独顽固分子」，禁止他及其家属进入陆港澳，同时不允许其关联企业和金主在大陆牟利，终身追责。其父沈土城经营的企业也被大陆制裁，禁止其在大陆的生意往来。

2025年10月，重庆市公安局正式以涉嫌「分裂国家罪」对沈伯洋立案侦查，启动依法追捕程序，明令追查其相关涉案行径、追查涉案资金与关联人员。