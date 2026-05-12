Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾九合一选举︱民进党拟派沈伯洋角逐台北市长

两岸热话
更新时间：08:33 2026-05-12 HKT
发布时间：08:33 2026-05-12 HKT

台湾年底将举行九合一地方选举，各方部署角逐人选。台媒昨日报道，民进党决定征召被大陆制裁的立委沈伯洋，出战台北市长选举。民进党选策会明日将开会正式拍板，届时兼任党主席的台湾领导人赖清德将亲自为沈伯洋授予战旗，挑战国民党籍的现任台北市长蒋万安。日前有亲绿智库民调显示，蒋万安的支持度为52.9%，沈伯洋为29.7%。

挑战国民党蒋万安

现年43岁的沈伯洋，出生于台北，毕业于台湾大学法律学系，先后于美国宾夕法尼亚大学取得法学硕士及加州大学尔湾分校犯罪学博士学位，专长为犯罪学、网络认知作战等领域。学成返台后任教于台北大学犯罪学研究所，并曾任研究所所长。

相关新闻：台湾「九合一」选举︱国民党李四川胜出民调 蓝白共推参选新北市长

沈伯洋2021年创立推广全民防卫教育的「黑熊学院」，长期宣传「抗中保台」，被指为民进党侧翼。2024年，沈伯洋代表民进党当选立法委员。2024年10月，大陆国台办宣布将沈伯洋列为「台独顽固分子」，禁止他及其家属进入陆港澳，同时不允许其关联企业和金主在大陆牟利，终身追责。其父沈土城经营的企业也被大陆制裁，禁止其在大陆的生意往来。

2025年10月，重庆市公安局正式以涉嫌「分裂国家罪」对沈伯洋立案侦查，启动依法追捕程序，明令追查其相关涉案行径、追查涉案资金与关联人员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
15小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
19小时前
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
9小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
1小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
19小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
16小时前
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
00:30
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
即时中国
2小时前
蔡楚辉摄
秀茂坪货车与巴士相撞后翻侧 司机一度被困自行爬出 10人受伤
突发
2小时前
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜铜锣湾$5999买玫瑰 斥又烂又残　事主呻「世纪大骗钱」 花店反驳掀罗生门
星岛申诉王｜$5,999买99支玫瑰一晚即残！港男怒轰呃钱 花店提协商条件遭拒
申诉热话
14小时前