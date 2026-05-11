密室逃脱︱台北女员工扮吊死鬼 绳索勒颈窒息入ICU

台北有连锁密室逃脱店发生严重意外，有女员工扮演吊死鬼时，疑操作失误导致真吊颈，事主一度失去呼吸心跳，经抢救后目前要入住ICU。

玩家见脸色变青揭意外

据台媒报道，涉事的密室逃脱店是「逻思起子」，其于信义的旗舰店有29岁吴姓女员工，10日晚7时许，在「永春医院」的恐怖主题游戏中，扮演吊死鬼，制造惊吓效果。

期间，疑因有人操作不当用了真麻绳，吴女发生勒颈意外，直至玩家看到吴女脸色变青紫，发觉不妥，立即报案。

吴女因长时间缺氧，一度心跳呼吸停止，送到台北医学大学附设医院抢救，始恢复生命迹象，目前仍在加护病房观察中。

吴女哥哥事后在社群平台表示，妹妹目前无法确认实际脑部缺氧时间，仍需观察3天左右的后续状况。他指出妹妹曾提过，店内部分设备疑似并非专业安全道具，而是员工自行制作。他看到的出事道具是「真实亚麻绳」，缺乏安全断裂或防勒设计。

警方到场进行现场勘察、调阅监视器并通知6名相关人等厘清，目前初步排除他人介入具体事证。吴女家属代为对店家提出告诉，警方业已通知公司代表人38岁古男及32岁黄男到案说明完竣。全案在询问后，警方依涉嫌刑法过失伤害及过失致重伤罪嫌，将古、黄2人函检方侦办。