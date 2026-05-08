亲美洪都拉斯总统改口：先厘清与中协议 再决定关系

今年1月就任洪都拉斯总统的阿斯富拉5月6日出席在美国加州比华山庄（Beverly Hills）举行的米尔肯研究院全球峰会（Milken Institute Global Conference）。 他在接受采访时表示，在洪都拉斯能够就其与亚洲的关系做出「最终决定」之前，政府需要审查前总统卡斯特罗政府签署的各项承诺和协议。2023年3月，卡斯特罗政府与台湾正式断绝「外交关系」，与中国正式建交。

亲美的洪都拉斯总统阿斯富拉。美联社

当被问及洪都拉斯与中国的关系，阿斯富拉却改口，称要「重新审视」（review）两国关系，而他先前却扬言要与中方「断交」（breaking off）。阿斯富拉补充，新政府必须先了解前任政府与中国签署了哪些协议和承诺，才能采取适当措施。

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针对与台湾地区的所谓「外交关系」，阿斯富拉表示：「这也是审查的一部分。我们将对洪都拉斯与中国的各项承诺采取切实而可靠的措施，同时寻求建立最佳的商业关系。」 与此同时，阿斯富拉试图进一步加强洪都拉斯与美国的经济联系。他声称，美国纺织业与制造业公司去年曾考虑关闭在洪都拉斯的业务，但自从他上任以来，这些公司认为商业环境已获得改善，因此决定在洪都拉斯投资6亿美元，用于维持与扩大在当地的业务。

现年67岁的阿斯富拉是保守派政党洪都拉斯国民党的领导人，奉行亲美立场，并获得特朗普政府的支持。他在竞选总统期间曾扬言要恢复与台湾地区的所谓「外交关系」。不过，洪都拉斯已于2023年与台湾地区断绝所谓「外交关系」，并与中国建立正式外交关系。