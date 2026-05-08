台湾医美集团被揭偷拍 10分店即拆主机疑毁证

台湾最大医学美容集团「爱尔丽」被指旗下多间诊所安装偷拍针孔相机，引起关注。集团负责人常如山被扣查，近百名苦主组成「自救会」联合索偿。爱尔丽昨发布声明向公众致歉，宣布相关疗程全面退费，并承诺配合司法调查，妥善处理后续事宜。爱尔丽代言人、台湾女星谢金燕已表态，要求爱尔丽全面停止使用其肖像及名义宣传；男星林志颖也强调与爱尔丽合作关系已结束。

事缘一名女子到爱尔丽板桥店接受治疗时，在诊疗间更衣过程中，发现天花板角落不明装置疑似藏有摄影镜头。诊所人员当时称该设备为烟雾侦测器，女子报警后，警方到场拆开确认装置内有摄像头，随即往「妨害秘密」等方向展开侦办。

检方与警方前日搜索爱尔丽新北板桥、新庄、林口、永和等4间分店，并带走常如山、张姓助理及谢姓厂商负责人。谢姓负责人疑似在案发后接受指示，沿途拆卸10间分店的监视器主机并删除资料，怀疑企图灭证。