美跨党派国会代表团访京 李强重申台湾红线不可逾越

被视为特朗普盟友的美国参议员戴安斯昨率跨党派代表团访京，获高规格接待，分别同国务院总理李强、全国人大委员长赵乐际，及外长王毅会面。李强重申台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，吁美国国会谨慎处理涉华问题。

64岁的戴安斯5月1日起率领由5名议员组成的两党代表团访华，行程包括上海和北京。新华社报道，李强在会晤中，除了提到台湾问题，也希望美方与中方相向而行，更多对话而不是对抗，更多互利合作而不是零和博弈。

国务院总理李强在北京会见美国国会参议员戴安斯（左）。 路透社

赵乐际在会面中提到，全国人大愿同美国国会加强交往，实现更多交流和互访。美方参议员此访有助于促进中美接触交往和两国立法机构对话交流。中方希望美方客观理性看待中国和中国的发展，也欢迎更多美国议员来中国参访。

王毅在会面中强调，中国不会走国强必霸的老路，将坚持和平发展，也呼吁美国客观看待中国，树立理性对华认知，切实尊重中国核心利益，妥善管控分歧。

戴安斯：我们需要稳定

对于中美关系，路透社引述戴安斯说：「我坚信，我们希望的是降温局势，而不是脱钩。我们需要稳定，也需要相互尊重。」他还说，希望美中两国元首会晤能够促成美国波音飞机定单，并指出双方仍面临贸易问题。