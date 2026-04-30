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台南女警遭撞飞被旅巴辗爆头 「攞命」女大生只顾查车损惹网暴

两岸热话
更新时间：22:10 2026-04-30 HKT
发布时间：22:10 2026-04-30 HKT

台南28日有准新娘女警，因尾随的电单车零减速撞飞到隔邻车道，遭旅游巴辗爆头死亡。肇事的女大生闯大祸后，下车只顾检查爱车有否受损，以及事发至今未对死者遗属表示丝毫歉意，惹起台湾民众愤怒对她起底网暴。

死者生前筹备婚礼

事故中不幸死亡的28岁女警郑咏心，28日早上于安南区安和路二段停车等候期间，被戴姓女大生从后直撞，郑咏心遭撞飞，之后身体跌落隔邻车道，被从后驶至的旅游巴卷入车底辗爆头，当场死亡。

现场CCTV之后在网上热传，发现事发前戴姓女大生疑未观察路况，完全没有减速，撞死郑咏心后，戴女停车后第一时间只顾检查自己电单车的损伤，完全不理会被卷入旅巴车底的郑咏心。

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郑咏心生前正与男友筹备婚礼，其男友在网上发帖，指肇事女大生只向警方轻描淡写称事发时「没注意到前面」，累死郑咏心至今完全未有一句道歉，即使她的父母也没有任何表示，「好气，真的好气，又好无能为力」。

戴姓女大生肇事后只冷血检查座驾损伤、连日躲在父母身后，未曾向受害人道歉，被网民斥责毫无悔意，纷纷留言怒骂，致女大生关闭社交账号，网民仍不断起底，将女大生照片、就读学校等个资疯传，迫她出来面对受害人。

 

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