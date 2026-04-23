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台媒罕见获准参观陆军舰 舰长：未来或有「台北舰」

两岸热话
更新时间：17:30 2026-04-23 HKT
发布时间：17:30 2026-04-23 HKT

今日（4月23日）是解放军海军节，多地举行海军军营开放日活动，台湾媒体罕见受邀深入两艘军舰内部参观。一名解放军军舰舰长表示，相信未来会有「台北舰」、「日月潭舰」，以及还有以台湾地名山川河流命名的舰艇。

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综合台湾ETtoday和《联合报》报道，大陆10多个城市举办海军节开放活动，开放40多艘现役舰艇给民众参观。在青岛奥帆中心码头，台媒获邀参观乌鲁木齐舰以及潍坊舰。不过由于涉密原因，内部不允许拍摄。

在乌鲁木齐舰的舰艏，一名鲍姓中校舰长说：「我们人民海军就是我们祖国的海上钢铁长城，守护著祖国的万里海疆，同时也守护著我们台湾的人民。」

他强调，相信解放军海军的战斗序列当中，过一段时间肯定会有「台北舰」、「日月潭舰」，以及还有以台湾地名山川河流命名的舰艇。

乌鲁木齐舰是大陆自主研制建造的052D型导弹驱逐舰；潍坊舰是导弹护卫舰，属大陆054A型护卫舰。官方称，这是乌鲁木齐舰首次面向公众开放。

在潍坊舰旁的舰艇开放活动留言板上，不少民众留言提及台湾，内容包括「早日解放台湾」、「台湾回家」等字样。

 

 
 

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