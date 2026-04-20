国民党主席郑丽文料6月赴美 称转达「习郑会」想法

国民党主席郑丽文今日（20日）接受访问时，透露可能在6月访问美国，并希望把在北京见到中共总书记习近平的感受与想法带到华盛顿，让国际社会能更深一层地看待此行带给大家的讯息。

台湾《联合报》报道，郑丽文接受网红「历史哥」直播专访时提到，美国行非常重要。从90年代的全球化到这个世纪，冷战思维死灰复燃，台湾如何在两岸关系与国际社会中自处、如何与美国对话沟通，这不只对两岸好，也符合美国及全世界的利益。



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谈及美国对国民党的成见或者对她本人的误解，郑丽文说，自己是一个很诚实的人，说的话从来没有前后矛盾过，她做的事情也都是自己公开说要做的。对于美国而言，她曾参加过民进党、曾主张过「台独」，也曾留学美国、英国，她不会不理解美国的重要性、也不会不看重美国的影响力，「否则我就是个白痴。」

至于访美见面的层级，郑丽文指出，当然是越高越好，会尽量努力；为甚么有人说她去华府会见不到国会议员，事实上已有美国重量级国会议员，不只一次表达希望她赶快去美国，且一定要联系、见面、沟通。