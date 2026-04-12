郑丽文访陆│上海学者：民进党阻挠 惠台措施落实前景不乐观

上海海峡两岸关系研究会研究员包承柯对《星岛》表示，大陆国台办授权发布的10项惠台措施中，增设新疆等远距民航新航线、开放上海与福建居民赴台个人游，成为两大亮点，但目前都属于大陆单方面推出。当前台湾民进党当局坚持「台独」分裂立场，将大陆视作「敌对势力」，为阻挠台湾民众前往大陆交流往来，已经出台诸多限制性规定，相信这批新政顺利落实的前景并不乐观。

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包承柯表示，事实上，开放上海、福建民众赴台个人游的规划，大陆方面两年前就已提出，却至今未能落地实施。此次大陆再度重申相关安排，正是希望台湾当局予以配合，不再人为设置阻碍。但台湾当局不愿看到两岸民众开展广泛且深入的沟通互动，因此这些利好措施大概率仍会遭到刻意阻挠。

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他认为，未来发展态势关键看台湾社会民意走向：倘若台湾各界普遍高度肯定郑丽文的大陆参访之行，台湾民众也因当局阻碍两岸交流，对赖清德当局的支持度出现下滑，台湾当局或将被逼调整相关政策；反之，若台湾各界反响平淡、民意压力不足，台湾当局仍会继续固守「反中抗中」立场。

驻京记者 杨浚源

