郑丽文结束大陆6日访问返台 离开前参观小米超级车厂

国民党主席郑丽文率领的访问团，于今（12日）结束为期六天的参访，下午乘搭国航CA189航班自北京首都国际机场返回台湾，为此行划上句点。中共中央台办主任宋涛亲赴机场送行。

获高规格送机

郑丽文此行是继十年前，再有国民党主席率团访问大陆。访问团于4月7日起，先后到访江苏、上海及北京。在行程的最后一天，中共中央台办主任宋涛率领副主任彭庆恩、中共北京市委常委马骏等多名官员亲到首都机场送机，显示大陆方面高度重视。

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称「想带一部小米汽车回台」

在离开北京前，郑丽文一行于上午到访位于北京通州的小米汽车超级工厂，实地了解内地新能源汽车的最新发展。小米集团创办人兼董事长雷军亲自接待，并赠送一部小米最新款手机予郑丽文。

参观期间，由小米总裁卢伟冰负责导览，郑丽文对小米SU7电动车的设计及智能联动功能深感兴趣。当卢伟冰介绍车头置物箱可作钓鱼时存放鱼获之用，郑丽文对其多功能设计感到惊讶，并打趣道若温度上升「回家就有鱼汤可以喝了」。

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郑丽文亲身坐上YU7驾驶座体验，对车辆设计赞不绝口，形容只有一个「赞」字可以形容，并向传媒表示「当然希望」能带一部返回台湾。她亦透露，其丈夫是小米产品的爱好者，「我们全家都是小米的东西」。

据悉，访问团在北京的行程充满「科技感」，包括参访人工智能教育重点中学清华附中及中关村展示中心。国民党方面在行前曾表达希望参观内地科技领域发展，北京方面亦作出了相应安排。