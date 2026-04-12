郑丽文访陆︱大陆宣布促两岸交流10措施 包括推动恢复空中直航渔农入口

中国国民党主席郑丽文，应中共总书记习近平邀请，4月7日至12日在大陆访问。习近平与郑丽文会面时，为两党和两岸关系发展指明方向。经商有关部门，中共中央台办受权发布如下政策措施：

一、探索建立国共两党常态化沟通机制。中国共产党、中国国民党将在坚持「九二共识」、反对「台独」的共同政治基础上，秉持「两岸一家亲」理念，顺应两岸同胞要和平、要发展、要交流、要合作的共同心声，采取更有力措施积极推动两岸交流交往交融，携手两岸同胞共创中华民族绵长福祉，续写中华民族历史新辉煌。

二、建立国共两党青年双向交流机制化平台。全国青联与国民党青年事务发展委员会定期举办两岸青年交流活动。全国青联等大陆有关单位每年邀请岛内20个青年团组来大陆交流参访。



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三、推动福建沿海地区在条件具备情况下同金门、马祖通水、通电、通气、通桥，增进金马民众利益福祉。

四、推动全面恢复两岸空中客运直航正常化，进一步便利两岸人员往来。支援尽快恢复乌鲁木齐、西安、哈尔滨、昆明、兰州等城市两岸航班。支援金门共用厦门新机场。

五、在坚持「九二共识」、反对「台独」政治基础上建立沟通机制，为符合检验检疫标准的台湾农渔产品输入大陆提供便利。支援台湾农渔产品参与大陆各类展销会、对接会，拓展销售管道。

六、完善涉台渔业准入管理，研究在符合条件的地区建设服务台湾地区远洋渔船靠泊和远洋渔获物上岸的码头、泊位。研究为台湾远洋自捕渔获物在大陆销售提供便利。

七、为符合要求的台湾食品生产企业在大陆注册和台湾食品输入大陆提供便利。

八、研究在有条件的地方新设对台小额商品交易市场，支援台湾中小微企业依法依规开拓大陆市场。

九、允许引进导向正确、内容健康、制作精良的台湾电视剧、纪录片、动画片在大陆卫视讯道和网路视听平台播出。台湾业者可以多种方式参与大陆微短剧创作。推动有利于展现两岸亲情与美好生活的影视文化作品在两岸放映播出，促进中华文化保护传承与创新发展。

十、推动恢复上海市及福建省居民赴台（本岛）个人游试点。