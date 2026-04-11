习郑会︱双方立场高度契合 聚焦坚持「九二共识」︱驻京观察

习近平与郑丽文双方发言的核心聚焦于坚持「九二共识」、反对「台独」，双方政治立场高度契合。上海复旦大学国际问题研究院院长吴心伯对《星岛》指出，这实际上也是向岛内「台独」势力以及来自日本和美国、干涉中国内政的外部势力发出强烈信号，即大陆有能力阻止和反对「台独」，推进国家统一。

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他认为，郑丽文作为首位曾经具有深绿背景的台湾政治人物登陆，具有特殊意义。其早年加入民进党，主张「台独」，后逐渐认识到该路线行不通，这对台湾岛内部分持「台独」倾向的民众具有有益启示，即应尽早放弃「台独」这一不切实际的幻想。

会面基调柔和 助国民党年底选情

吴心伯表示，郑丽文此次登陆对年底国民党地方选举具有加分作用与正面影响。台湾民众普遍关心两岸关系走向战争还是和平，郑丽文顺应台湾社会不愿走向战争的期待，强调此次大陆之行是「和平之旅」，希望推动两岸关系和平发展，这符合岛内多数民众的愿望。

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中央社引述台湾政治大学国际关系中心主任王信贤表示，今次习近平讲话整体主轴为中华民族、两岸交流，基本原则是促进融合、交流、和平，重申「九二共识」，基调较为和平、柔和，对国民党也较正面。上海海峡两岸研究会研究员包承柯也称，双方谈话有默契、有共通点，包括强调中华民族、中华文化、和平发展等部分。



《星岛》驻京记者 杨浚源