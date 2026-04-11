习郑会︱人民大会堂东大厅接见 高规格媲美「习马会」

郑丽文「和平之旅」的重头戏昨日如期登场，「习郑会」安排在人民大会堂东大厅举行，规格比10年前「习洪会」高。两人互称「主席」、「总书记」，会后共进午宴。郑丽文感谢习近平的邀请，并「期盼将来有一天」以「主人」身份欢迎习近平访台。郑丽文形容会面「愉快、融洽」，并透露习近平相当贴心，慰问代表团在大陆是否适应，又对国民党前主席连战及马英九表示问候。

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暌违10年后，再有中共总书记会见国民党主席。身高1米78的郑丽文昨以一袭深蓝色套装亮相，胸前别上带有亮钻的「国民党党徽」胸针，落落大方。

郑盼台政党轮替邀习访宝岛

会面安排在人民大会堂东大厅举行，这是大陆领导人平时会见重要外宾、政要的场所。2024年4月，习近平曾在此会见台湾前领导人马英九。2016年习近平会见时任国民党主席洪秀柱仅安排在福建厅，此次「习郑会」在东大厅举行，属更高规格接待。会谈期间，郑丽文与习近平对桌而坐，中共政治局两位常委王沪宁、蔡奇出席，比照「习马会」规格。

郑丽文会后返回中国大饭店召开记者会，被问到「会面感受如何」，她比起大姆指，显示相当满意。她说，和习近平共进了「温馨的午宴」，气氛「愉快、融洽」，席间还谈到「习马会」往事、台商福祉，还有「我出身云南的少数民族」等话题。郑丽文还称，希望台湾政党轮替之后，「邀请习总书记到台湾来走一走、看一看」。

习近平于福建厅会见洪秀柱

记者提问，国共共同目标是否为「和平统一」时，郑丽文表示，会谈过程彰显的是同为中华民族的感情，而习近平谈话也认可并尊重台湾不同生活方式与制度。她转述习近平的话说，社会制度与政治主张可以不同，但共同祖先与民族血脉不可切断，「社会制度的不同，不应该是分裂的借口」，郑丽文认为，这是很重大的善意释出，务实面对两岸历史发展存在的不同。