郑丽文访陆︱率国民党访问团拜谒中山陵 与宋涛南京晚宴菜单曝光

国民党主席郑丽文今日（8日）上午率领访问团，到访南京中山陵并举行拜谒仪式，为继2016年后，再有国民党主席率团访问大陆。访问团昨日（7日）晚间与中共中央台办主任宋涛举行晚宴，席设南京东郊国宾馆，一份充满「江南味」的菜单亦随之曝光。

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中山陵坐落于南京市东郊紫金山，为国民党创始人孙中山先生的陵寝。拜谒中山陵向来是国民党主席访问大陆的重点行程。

据台媒《ETtoday》取得的晚宴菜单显示，宋涛宴请郑丽文一行的菜式共11道，当中包括多款经典淮扬菜，如「鸡头米炒虾仁」、「春笋豆瓣炖河蚌」及「秧草红烧菊黄豚」等时令佳肴，主食则是著名的「镇江锅盖面」。报道形容，菜单尽显江南饮食文化精髓。

在晚宴主桌的座位安排上，两岸人员采取穿插就座方式。宋涛与郑丽文相邻而坐，同桌的陆方官员有中台办副主任潘贤掌、联络局长杨毅等；国民党方面则有副主席张荣恭、萧旭岑、李干龙，智库副董事长李鸿源及青年事务委员会主委连胜武等。

根据行程，郑丽文今日在拜谒中山陵后，将与中共江苏省委书记信长星会面，中午转乘高铁前往上海。访问团在上海的行程紧密，预计将参访电商平台美团、考察上海滨江工业区，并与上海市委书记陈吉宁会面晚宴，以及夜游黄埔江。

郑丽文一行预计明日（9日）上午赴洋山港参观，之后与当地台商举行座谈，随后便会转赴是次行程的最后一站——北京。