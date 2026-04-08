郑丽文访陆︱拜谒中山陵后会见江苏省委书记 与宋涛南京晚宴菜单曝光

国民党主席郑丽文今日（8日）上午率领访问团，到访南京中山陵并举行拜谒仪式，为继2016年后，再有国民党主席率团访问大陆。访问团昨日（7日）晚间与中共中央台办主任宋涛举行晚宴，席设南京东郊国宾馆，一份充满「江南味」的菜单亦随之曝光。

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中山陵坐落于南京市东郊紫金山，为国民党创始人孙中山先生的陵寝。拜谒中山陵向来是国民党主席访问大陆的重点行程。

据台媒《ETtoday》取得的晚宴菜单显示，宋涛宴请郑丽文一行的菜式共11道，当中包括多款经典淮扬菜，如「鸡头米炒虾仁」、「春笋豆瓣炖河蚌」及「秧草红烧菊黄豚」等时令佳肴，主食则是著名的「镇江锅盖面」。报道形容，菜单尽显江南饮食文化精髓。

在晚宴主桌的座位安排上，两岸人员采取穿插就座方式。宋涛与郑丽文相邻而坐，同桌的陆方官员有中台办副主任潘贤掌、联络局长杨毅等；国民党方面则有副主席张荣恭、萧旭岑、李干龙，智库副董事长李鸿源及青年事务委员会主委连胜武等。

郑丽文今天（8日）中午在南京金陵饭店昆仑A厅，与江苏省委书记信长星见面。郑丽文在致词时表示，这次是她担任国民党党主席后首次率团访问大陆，第一站依旧来到南京，「意义非凡」。她相信回到台湾后，这趟访问将赋予大家更大的能量与力量，继续为共同目标坚持走下去。

郑丽文盛赞江苏是「中华文明文化里头最精彩、最精致的典范代表」。无论是饮食、建筑、艺术品，处处展现丰厚文化底蕴。她特别提到当代青年人的创意交流，「如果苏台青年能在这样的基础上交流合作，未来的成就不可限量。」

在经济方面，郑丽文感谢信长星对台商的照顾，让许多台湾产业在这里创下成功典范。她认为，大陆在「十五五」规划下，现代化进程与科技成就傲视全球，若两岸能在产业、文化等领域相互学习、合作，「一定会对人类做出更大贡献」。她也呼吁，在当前国际局势晦暗不明、紧张动荡之际，两岸更要谈和平、谈创意、谈人民向往，「两岸共同的团结可以创造巨大能量。」



信长星则表示：「郑主席这次应习近平总书记邀请来访，第一站就到江苏，我们感到很高兴。」他透露，江苏方面按照中央台办要求做了精心安排，原本希望让代表团多看一些地方，可惜在南京停留时间较短，「许多亮点只能留到下一次，留点念想也好，以后可以多来。」

根据行程，郑丽文中午转乘高铁前往上海。访问团在上海的行程紧密，预计将参访电商平台美团、考察上海滨江工业区，并与上海市委书记陈吉宁会面晚宴，以及夜游黄埔江。

郑丽文一行预计明日（9日）上午赴洋山港参观，之后与当地台商举行座谈，随后便会转赴是次行程的最后一站——北京。