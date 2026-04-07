郑丽文访陆︱抵达上海展开6天行程 出发前称「两岸和平没有这么困难」

国民党主席郑丽文今日（7日）中午抵达上海虹桥机场，展开6天参访大陆行程。



郑丽文出发前在国民党中央记者会表示，许多人不相信习近平会与自己见面，她要向所有人报告，自己是带著善意出发，这是一趟和平之旅，希望能将世界最危险的地方，变成最安全的区域，避免下一代人免于战争摧残，同时向民进党证明，「两岸和平没有这么困难」。

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郑丽文说，台湾两岸兵凶战危，成为国际焦点，现在世界战火蔓延，台海一直被当成最危险的地区，她担任党主席，已经多次宣示她们在台湾不只要照顾、保护2300万人民，更有责任维护区域和平，一定要让台海没事。郑丽文表示，要向所有台湾社会报告，今天他们是本著善意出发的，希望一切顺利。

郑丽文接著说，只要人民心中有台湾、真的爱台湾，就不会有人希望台湾变成战场，如果一个人真心爱台湾，会抓住所有机会、所有可能，让台湾不被战火侵犯，保住和平，就是保住台湾。她宁愿相信所有台湾人都希望此行能够成功，把全世界最危险的地方，化为最安全的地方，就是自己的愿望。

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郑丽文表示，此行到大陆访问，正是要让全世界看到，不是台湾单方面的期待和平，她相信大家更想透过这次和平之旅，看到中共中央愿意和平交流，化解所有可能冲突的原因；他们虽然来不及避免过去曾经发生的战争、曾经发生在两岸的悲剧，但现在绝对来得及避免未来的战争，让下一代的人永远免于战争摧残，让所有战争矛盾都能化解。

郑丽文提到，在台湾的国民党率先跨出这关键一步，他们要向历史，也向国际社会证明，和平永远有机会与希望，只要我们不放弃，自己也希望完成此次旅程，踏上台湾土地的时候，可以让忧心忡忡的民进党朋友理解，只要有心，两岸和平其实没有这么困难。