郑丽文访陆︱抵沪坐高铁往南京 称「和平机遇要把握」 赞上海今非昔比

国民党主席郑丽文今日（7日）率团抵达上海，展开6天大陆「和平之旅」。抵埗后，她与到场接机的中共中央台办主任宋涛乘坐高铁转往南京。宋涛说：「郑主席为两岸和平而来，预祝此行顺利成功」。郑丽文说，难得的和平机遇一定要把握，并大赞上海今非昔比。郑丽文在晚宴致辞说，两岸正在创造一个新的典范，让全世界知道政治分歧并不必然导致冲突。郑明日（8日）将访南京中山陵，之后返沪与台商座谈，预计周五上京与中共总书记习近平会面。

根据国民党新闻稿，郑丽文在高铁上与宋涛面对面而坐。宋涛表示，根据中共中央和总书记习近平指示，来上海迎接郑主席一行。郑主席为两岸和平而来，预祝此行顺利成功。

郑丽文对此表示感谢，她说，台湾与上海比想像中近很多，这次来访「难能可贵」，难得的和平机遇一 定要把握。她说，上一次来上海已经是20年前了，上海的变化很大，上海现在是国际金融重镇，早已今非昔比。

晚间，郑丽文在南京东郊国宾馆接受宋涛宴请。郑丽文致辞说，两岸「正在创造一个新的典范」，让全世界知道政治分歧并不必然导致冲突，两岸不会像国际担心的那样「注定一战」，且将共同证明两岸「有决心、能力与智慧」和平解决所有问题，为区域安全与稳定作出贡献，不只不当「麻烦制造者」，同时会是「区域和平缔造者」。

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宋涛致辞时说，当前台海形势复杂严峻，国共两党对两岸关系发展有著重要作用，要把握正确方向。他提出3点期望，一是「坚定为两岸谋和平」，二是「坚定为同胞谋福祉」，三是「坚定为民族谋复兴」，并指「坚持九二共识、反对台独」是两岸关系和平发展的「定海神针」。他又重申，「绝不容忍中华民族共同家园遭到分裂破坏，两岸同胞完全有能力、有智慧解决好自己的事」。

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随同郑丽文访陆的成员包括国民党副主席萧旭岑、张荣恭、李干龙等13人，现任国民党中央评议委员会主席苏起也随团。76岁的苏起于上世纪90年代末担任台湾陆委会主委，被视为「九二共识」一词的创造者，并将它解释为「一个中国，各自表述」。