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中国观察︱四月融冰 两岸互动偏爱清明时

两岸热话
更新时间：08:46 2026-04-07 HKT
发布时间：08:46 2026-04-07 HKT

四月清明，历来是两岸高层互动、关系缓和的「融冰期」。今年的「习郑会」预计将于4月10日登场，恰巧两年前的「习马会」也在4月10日。清明期间，两岸交流总是特别热络，这并非偶然，而是兼具文化传承与现实意义的选择。

2005年4月29日，国民党主席连战率团访陆，北京人民大会堂里，胡锦涛与连战的双手紧握，跨过海峡天堑，也跨越半世纪风雨。那场国共两党的「破冰之旅」选在清明后，一笑泯恩仇，为两岸关系正常化奠定基础，也开启了两岸高层常态化互动的序幕。此后，连战获邀到大陆10多次，访古都、话和平，近半都选择在4月。

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台湾前领导人马英九首次访陆虽始于2023年3月27日，但行程延续至4月7日，主要活动集中在清明节到湖南湘潭祭祖。2024年清明期间，马英九再次率台湾青年访陆，赴陕西出席清明公祭轩辕黄帝典礼，并于4月10日在北京同习近平二度会面。

此次郑丽文再续4月两岸佳话，4月7日出发，从南京中山陵到京沪台企，行程复刻连战、马英九当年路线，既契合清明时节的文化内涵，也是对过往两岸互动传统的延续。按照以往的规格，中共中央台办主任宋涛将在上海机杨迎接郑丽文。

从连战破冰、马英九寻根，到郑丽文融冰，4月的两岸互动从未间断。清明慎终追远的传统，让两岸同宗同源的民族情感得以凝聚，超越政治隔阂及党派分歧。即使国民党如今身处在野之位，国共对话仍胜于沉默。我们寄望，丙午马年的清明，终将成为两岸关系史上又一个值得重温的好时节。

纪晓华

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