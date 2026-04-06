清明食品│台湾高雄134人吃春卷集体中毒 地检署调查

台湾同福建闽南的传统一样，都会在清明时节吃春卷（又称润饼），但高雄市正义市场前日（4日）爆发春卷馅料中毒事件。据高雄市卫生局最新掌握，中毒人数上升至134人，全案已移送地检署侦办。

清明节前后，闽南、潮汕及台湾等地居民会以润饼来祭祖，之后家族成员围据一桌，食用者挑选自己喜爱菜色加上花生粉与砂糖和海苔以润饼皮包裹后食用。

综合《联合报》等台媒报道，高雄市正义市场内一家摊贩售的外卖春卷出现食安问题，数十名消费者4日食用后急诊就医，有人发烧、有人上吐下泻，多人住院观察，而且就医人数持续上升，直至今天已经突破百人，134人分别在10家医院接受治疗。

卫生局表昨日早上前往稽查春卷的食材，包括豆芽菜、高丽菜、红萝卜、肉丝、香肠、豆干及糖粉、花生粉等。卫生局表示，经流行病学初步研判，该摊商贩售食品存有重大疑虑，已依法勒令其暂停营业。