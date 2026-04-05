东部战区清明发海报 展示「统一后台湾省场景」

解放军东部战区前日发布海报《为了这个省》，称展示「统一后台湾省清明节场景」。

海报呈现多项象征统一的元素，其中包括「京台高速公路」、「北京——台北」复兴号列车、「祖国完全统一纪念碑」、「台独分子乱坟岗」等等。

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东部战区发布海报时配文称：「昨天，为祖国统一献身的英雄前赴后继！今天，为祖国统一奋斗的志士披肝沥胆！后来，为祖国统一梦圆的功臣光昭日月！祖国和人民，将永远铭记他们的不朽功勋！」