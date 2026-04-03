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塑胶袋之乱︱台湾超市限购民众怨难买垃圾袋 业界料清明后加价3成

两岸热话
更新时间：10:05 2026-04-03 HKT
发布时间：10:05 2026-04-03 HKT

美国对伊朗开战，影响全球石化原料供应。台湾近期传出塑胶原料紧张，有台北、新北民众抱怨为买专用的垃圾袋「四围扑」，有大型超市要限购保鲜纸、垃圾袋。当地有业界预料，清明假后，相关产品可能加价最多3成。

早餐店另收胶袋钱

综合台媒报道，美伊战争持续下，台湾近期传出塑胶原料短缺消息，许多担心无袋用和加价的民众，开始抢购保鲜纸、垃圾袋等产品。

台北有市议员也反映买垃圾袋难问题。FB:李明贤
台北有市议员也反映买垃圾袋难问题。FB:李明贤

有网民在Threads上发文表示，「晚上跑了几家附近超商、超市，新北市专用垃圾袋各种尺寸都缺货了。唯二施行垃圾费随袋征收政策的双北市，恐怕得未雨绸缪，如果由于买不到专用垃圾袋害老百姓倒不了垃圾就太垃圾了。」

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台北市议员李明贤也在FB回应，「阿贤助理刚刚跑了好几家店，终于买到5公升装的塑胶袋，这是办公室日常用品需求，现在居然还要一波三折才能买到」。

许多网民也留言，指在双北地区同样有买垃圾袋困难的问题。

美式大卖场好市多，在3月底时已实施保鲜纸、垃圾袋、保鲜袋限购令。部份早餐店则改为实行胶袋收费制。

台湾有塑胶业界人士预料，清明节假期后，当地一包胶袋售价会贵两至三成。

新北市长侯友宜日前则表示，保证新北市专用垃圾袋不会涨价，并打击商家囤货行为。环保局长程大维指，目前清点专用垃圾袋库存量约有3个月。

 

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