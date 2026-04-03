郑丽文谒蒋介石 盼佑大陆行成功

访陆行程前夕，国民党主席郑丽文昨赴台湾桃园慈湖，参加已故国民党领导人蒋介石谒陵活动。她称希望蒋介石保佑此行圆满成功，祈愿两岸不再骨肉相残，走向和平共荣。被问及是否会晤中共总书记习近平时，她称「一切客随主便」。

4月5日是蒋介石逝世51周年，郑丽文昨日率国民党党部主管赴桃园慈湖陵寝献花致敬。郑丽文说，她将在4月7日率团访问大陆，并想借此机会向蒋介石报告行程安排，祈愿历史悲剧不再重演，两岸不再骨肉相残、自相残杀，而是走向和平共荣。

蒋介石逝世51周年，郑丽文率国民党党部主管赴桃园慈湖陵寝献花致敬。FB

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郑丽文说，希望蒋介石保佑此次行程顺利圆满成功。她强调，应持续深化台湾内部民主，巩固经济发展成果，并通过和平、可持续的两岸关系，保障台湾所有成就。

在被问及此行是否会晤习近平时，郑丽文称，「一切客随主便」，习近平已透过这次邀请正式释出善意跟诚意，这是现在两岸最需要的。

国台办早前宣布，习近平邀请郑丽文4月7日至12日前往江苏、上海、北京。郑丽文表达感谢并欣然接受，并强调「反对台独、九二共识」是两岸共同政治基础。