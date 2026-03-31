暴力惯犯︱台地产经纪「兜巴星」工读生 演变成台港网民接力公审

台湾29日一场棒球赛，有地产经纪不满遭工读生要求返回座位，兜巴掴对方至单耳失聪。事件引发网民公愤，人肉搜寻发现涉事经纪曾犯下多宗暴力罪行，被法院形容是「态度乖张、行为暴戾」。事件演变成台港网民合力，将经纪的妻子及未成年女儿相片公开。

法院曾斥「态度乖张、行为暴戾」

综合台媒与网上消息，遭全台喊打的中年暴力汉蒋天浩，29日因不满被工读生要求返回座位，不要阻塞通道，大力掌掴对方，动粗过程遭观众拍下。蒋男事后被警方以伤害罪送办。

事件迅速发酵，网民起底下，发现蒋天浩任职幸福家不动产，舆情下该公司于30日发声明，宣布即时解雇蒋男，之后在31日开记者会由3名高层向公众道歉。

台湾网民继续深挖，根据法院公开资料，发现蒋天浩2022年至2025年，至少涉及抢夺，伤害，酒驾，公然侮辱，过失伤害等罪，被法官形容是「目无法纪」、「态度乖张、行为暴戾」，进一步令网络民情升温，纷纷将蒋男过去公开的家庭生活照示众，认为蒋男这名暴力惯犯，屡屡伤害他人子女，加上家人多年未约束蒋男恶行或与他切割，所以蒋男的危害社会，其妻女也有责任，毋须遵守「罪不及妻儿」的江湖规矩。

在社群平台Threads常针锋相对的台港网民，在事件中罕有合作，主动将台湾网民起底出来的蒋男资料，发帖转发，帮助台湾网民规避当地法律。

群情愤慨下，一直未有现身的蒋天浩，曾在30日于Facebook发文道歉，称会承担责任及反省，但请求放过无辜的家人。蒋天浩已关闭其社群平台账号的留言功能，只余下为他「加油」的留言。

道歉文并未获台湾网民接受，认为过去案件已显示，法律已无法令他改过，这次要让蒋男体会孩子被伤害的痛。