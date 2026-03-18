台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室

台湾台中市西区五权西路一处出租套房，今日（18日）晚上惊传命案。一对年龄相若的男女情侣，分别是30岁的张男与方女，被发现陈尸于套房浴室内，两人身上均有明显血迹。警方初步不排除是有人杀人后再自尽的凶案。

据了解，女方老板发现其没有按时上班，遂联络亲友上门寻找。友人迟迟未能联络上两人，感事态有异，于是报警求助。警消人员于今晚接报破门而入后，赫然发现两人已在屋内明显死亡。

警方初步勘查现场，发现套房的门窗均紧闭，并无外力介入的迹象，但在房内发现血迹。鉴于现场情况，警方不排除是情侣其中一方动手行凶，继而轻生的可能性。

台中市第一警分局表示，目前已封锁命案现场，鉴证小组已到场进行详细采证工作，并正调阅附近监视器画面，追查一切相关可疑线索，以厘清案情真相。