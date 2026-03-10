Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东莞舰 安庆舰入列东部战区 提升震慑「台独」能力

两岸热话
更新时间：09:16 2026-03-10 HKT
发布时间：09:16 2026-03-10 HKT

央视新闻前日公开海军最新两艘055型导弹驱逐舰，舷号分别是东莞舰（109）和安庆舰（110）。据悉，最新入列的两艘舰艇部署在东部战区海军，自此三大战区海军均有055型导弹驱逐舰。军事专家张军社表示，将显著提升东海舰队震慑与打击「台独」的能力。

055型导弹驱逐舰被誉为航母「带刀护卫」，2020年1月，首舰南昌舰（舷号101）入列。此后，拉萨舰、鞍山舰、无锡舰、大连舰、延安舰、遵义舰、咸阳舰7艘055型导弹驱逐舰逐一公开亮相。

根据公开报道显示，此前的8艘055型导弹驱逐舰分别部署在北部战区海军和南部战区海军，最新入列的两艘舰艇东莞舰和安庆舰部署在东部战区海军，自此，三大战区海军均有055型导弹驱逐舰。

军事专家张军社对北京《环球时报》表示，当前中国已有三艘航空母舰，未来航舰与两栖攻击舰数量仍将增加，而远海交通线、能源通道守护及海外利益维护等，都需要大量大型水面作战舰艇作为支撑。现有055型的规模仍显不足，未来需持续扩大建造。

 
 

