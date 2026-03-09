台湾南投旅游巴堕40米深谷 酿1死7伤

台湾南投县今日（9日）中午发生严重交通意外。一辆旅游巴在杉林溪风景区内，失事堕下近40米深、约相当于13层楼高的山谷，造成1名乘客死亡，另有7人受伤。

车身严重损毁 3人疑被抛出车外

事发于今日中午，该辆旅游巴在行经杉林溪风景区时，不明原因冲出路面，直堕深谷。从现场民众拍摄的惊险片段可见，旅游巴车身严重损毁，车窗几乎完全碎裂，车内物品及杂物散落一地，场面骇人。

车祸现场。Threads

意外发生后，救援人员随即赶赴现场。事件共造成8人死伤，其中4人重伤、3人轻伤。一名66岁男性乘客当场已无呼吸心跳，被列为命危，惟送院抢救后仍伤重不治。

据悉，所有伤者均已送往竹山秀传医院接受治理。现场消息指，有3名伤者在巴士翻滚期间被抛出车外，足见当时冲击力之猛烈。

位置险峻 险堕巨石溪谷

勘查现场可见，旅游巴堕谷的位置相当险峻，其停下的位置不远处，便是布满巨石的溪谷。倘若巴士再往下翻滚，一旦堕入溪涧并撞击巨石，后果将不堪设想，可谓不幸中之大幸。目前，当局正就事故原因展开深入调查。