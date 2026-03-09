Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾南投旅游巴堕40米深谷 酿1死7伤

两岸热话
更新时间：15:11 2026-03-09 HKT
发布时间：15:08 2026-03-09 HKT

台湾南投县今日（9日）中午发生严重交通意外。一辆旅游巴在杉林溪风景区内，失事堕下近40米深、约相当于13层楼高的山谷，造成1名乘客死亡，另有7人受伤。

车身严重损毁 3人疑被抛出车外

事发于今日中午，该辆旅游巴在行经杉林溪风景区时，不明原因冲出路面，直堕深谷。从现场民众拍摄的惊险片段可见，旅游巴车身严重损毁，车窗几乎完全碎裂，车内物品及杂物散落一地，场面骇人。

车祸现场。Threads
车祸现场。Threads
车祸现场。Threads
车祸现场。Threads
车祸现场。Threads
车祸现场。Threads

意外发生后，救援人员随即赶赴现场。事件共造成8人死伤，其中4人重伤、3人轻伤。一名66岁男性乘客当场已无呼吸心跳，被列为命危，惟送院抢救后仍伤重不治。

据悉，所有伤者均已送往竹山秀传医院接受治理。现场消息指，有3名伤者在巴士翻滚期间被抛出车外，足见当时冲击力之猛烈。

位置险峻 险堕巨石溪谷

勘查现场可见，旅游巴堕谷的位置相当险峻，其停下的位置不远处，便是布满巨石的溪谷。倘若巴士再往下翻滚，一旦堕入溪涧并撞击巨石，后果将不堪设想，可谓不幸中之大幸。目前，当局正就事故原因展开深入调查。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
6小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
5小时前
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
21小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
4小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT