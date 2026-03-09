Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2女下体塞海洛英球图入境台湾 醒目缉毒犬揭发建奇功

两岸热话
更新时间：16:00 2026-03-09 HKT
发布时间：16:00 2026-03-09 HKT

台湾警政署破获一宗人体藏毒入境案件。该署保三总队早前接获情报，显示运毒集团非法招募民众夹带毒品入境，经大数据分析后，警方锁定两名黄姓、姚姓女子涉案，检查发现2人在将重达304克的海洛英球塞进下体，企图入境。警方将追查幕后主脑及贩毒网路。

利用大数据调查3个月

据了解，警方先前运用大数据分析毒品资料库，并从出入境资料中锁定黄女、姚女。专案小组调查3个月后，趁著33岁黄姓女子从柬埔寨搭机返台时将其拦下。

黄女当时神情淡定，但一见到缉毒犬却脸色大变。缉毒犬嗅闻后随即「坐下」，示意可能有毒品。

黄女在女警陪同下将藏在下体的6颗，共重204公克的海洛英球排出；翌日警方再逮捕同样从柬埔寨返台的43岁姚姓女子，其将共重180克的海洛英放入避孕套塞入下体。

警方指出，本次查获之毒品量初估可供3.8人吸食，后续将追查幕后主脑及贩毒网路。

