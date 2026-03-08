Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱王毅回应两岸统一时间表 「顺之者昌，逆之者亡」

两岸热话
更新时间：11:54 2026-03-08 HKT
发布时间：11:54 2026-03-08 HKT

外交部长王毅今日两会外交主题者会上讲述两岸统一问题，提出台湾回归中国是中国人民抗日战争胜利成果，也是二战胜利果实。

记者会上，有传媒表示，近段时间以来赖清德当局反复声称台湾是「主权独立的国家」，台湾问题不是中国内政，与此同时，台湾问题和台海局势不断升温，解放军的台海军演也越来越靠近台湾。

相关新闻：两会2026︱中日关系走向 王毅：取决于日方的选择

就台海擦枪走火的风险，以及中方是否设定两岸统一的时间表和路线图，王毅表示，台湾自古以来就是中国领土，过去、现在和将来都绝无可能成为什么「国家」。台湾回归中国是中国人民抗日战争胜利成果，也是二战胜利果实。

他强调，《开罗宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降书》、联大第2758号决议等一系列国际法律文件都已将台湾地位牢牢锁定。任何在国际上制造「两个中国」「一中一台」的图谋都注定失败。

王毅说，台湾问题是中国的内政，是中国核心利益中的核心，这一红线不容逾越或踩踏。我们绝不允许任何人、任何势力把80多年前早已光复的台湾再次从中国分裂出去。国际社会已形成坚持一个中国的压倒性共识。解决台湾问题，实现祖国完全统一的历史进程不可阻挡。顺之者昌，逆之者亡。

