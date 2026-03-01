Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」

两岸热话
更新时间：15:05 2026-03-01 HKT
发布时间：15:05 2026-03-01 HKT

美国与以色列对伊朗发起联合军事行动，中东战火波及阿联酋杜拜、阿布扎比。曾在港发展的台湾女星吴辰君近年移居杜拜，战事爆发后，吴辰君接受台湾《中国时报》访问，忆述空袭时听到外边巨响心感惊慌，不过一直要提醒自己尽量在孩子面前保持镇定。她亦坦言，希望一切平安，祈祷战争尽早结束，日子回归正常。

相关新闻：伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片

《中国时报》报道，吴辰君过去曾参演成龙电影《警察故事4之简单任务》，2012年婚后育有11岁女儿、6岁儿子，淡出演艺圈多年，2年前移居杜拜。她说，妈妈因为到杜拜和他们一起过年，现在人也还在杜拜，为母则强的她，强打精神：「从昨晚到现在持续偶尔有巨响，导弹拦截的声音，昨天儿子被吓哭，我赶紧安抚他，女儿半夜也被吓醒，我在孩子面前不能恐慌、要保持镇定才行。」

 

她表示，2月28日傍晚听到导弹爆炸巨响，当时正和儿子在住家饭厅，「新闻里陆续传来导弹的消息与不远处的火光。一直关注中东局势的我，想到这片土地的动荡，眼泪几乎忍不住，却仍只能在孩子面前装作若无其事。」为了消除孩子的恐惧，她更破例让孩子看卡通。

安抚孩子破例播卡通

杜拜当地的机场目前关闭，吴辰君表示，学校会先改成线上上课。由于战火来得突然，大家都措手不及。孩子的同学和自己认识的都是中东的好朋友，希望一切和平落幕。

吴辰君续指：「人在杜拜，心里有些乱，但此刻能做的只有祈祷。谢谢关心我的朋友们，愿纷争早日结束，平安降临在每一个人身上。」
 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 伊朗确认部份遇害军官名单︱不断更新
即时国际
11分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
7小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
7小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
6小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
5小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
杜拜机场遭伊朗自杀无人机击中导致4名工作人员受伤。X@TheMoneyApe
00:28
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
3小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
5小时前