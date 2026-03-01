伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」

美国与以色列对伊朗发起联合军事行动，中东战火波及阿联酋杜拜、阿布扎比。曾在港发展的台湾女星吴辰君近年移居杜拜，战事爆发后，吴辰君接受台湾《中国时报》访问，忆述空袭时听到外边巨响心感惊慌，不过一直要提醒自己尽量在孩子面前保持镇定。她亦坦言，希望一切平安，祈祷战争尽早结束，日子回归正常。

《中国时报》报道，吴辰君过去曾参演成龙电影《警察故事4之简单任务》，2012年婚后育有11岁女儿、6岁儿子，淡出演艺圈多年，2年前移居杜拜。她说，妈妈因为到杜拜和他们一起过年，现在人也还在杜拜，为母则强的她，强打精神：「从昨晚到现在持续偶尔有巨响，导弹拦截的声音，昨天儿子被吓哭，我赶紧安抚他，女儿半夜也被吓醒，我在孩子面前不能恐慌、要保持镇定才行。」

她表示，2月28日傍晚听到导弹爆炸巨响，当时正和儿子在住家饭厅，「新闻里陆续传来导弹的消息与不远处的火光。一直关注中东局势的我，想到这片土地的动荡，眼泪几乎忍不住，却仍只能在孩子面前装作若无其事。」为了消除孩子的恐惧，她更破例让孩子看卡通。

安抚孩子破例播卡通

杜拜当地的机场目前关闭，吴辰君表示，学校会先改成线上上课。由于战火来得突然，大家都措手不及。孩子的同学和自己认识的都是中东的好朋友，希望一切和平落幕。



吴辰君续指：「人在杜拜，心里有些乱，但此刻能做的只有祈祷。谢谢关心我的朋友们，愿纷争早日结束，平安降临在每一个人身上。」

