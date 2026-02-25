Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

零下逾10度︱台北文山知名餐馆离奇命案 冷冻库惊现女员工尸体

两岸热话
更新时间：11:10 2026-02-25 HKT
发布时间：11:10 2026-02-25 HKT

台北文山区有知名餐馆惊传离奇命案，有女员工神秘倒毙于冷冻库内。店方深夜发声明，指警方已排除与店内工作或职场环境有关，并会把所有食材丢弃。警方仍在调查事件成因。

警方：死者疑自行反锁

据台媒报道，涉事食肆为台北市文山区木新路以川湘菜驰名的成家小馆。24日，上午该食肆的员工开店，准备食材时，发现冷冻库打不开，于是找来锁匠协助，锁匠开启冷冻库后，发现1名69岁刘姓女员工，陈尸冷冻库内。

死者陈尸的冷冻库内设有紧急开锁装置。中时

报道指，刘姓女工已在该餐厅任职接近30年。

警方调查，刘女昨晚10时许离家独自返回餐厅，经现场鉴识勘查，并无发现遭外力攻击或其他伤痕，初步排除他杀嫌疑。此外，冷冻库门口有紧急开门装置，研判刘女自行进入后，将冷冻库反锁。

刘女家属表示，只知道刘女昨彻夜未归，直到接获通知才知道她竟发生意外。警方已报请检察官相验，并调阅附近监视器及刘女相关资料，以厘清案发经过及确切死因。

成家小馆深夜在FB发声明，指死者为人和善，与同事相处融洽，警方已排除该案与刘女在店工作内容及职场环境有关，基于对逝者及家属的尊重，呼吁外界给予空间，避免不实指控或过度揣测，以免对家属造成二次伤害。

声明又指，针对员工的心理支持，他们已在事件发生后暂停营业进行内部整顿，包括消毒及更换所有食材，避免造成食品安全疑虑，并为全体员工安排专业心理咨商与辅导，确保伙伴们的身心健康。

有业者指，类似的餐厅冷冻库温度低至零下10多度。

 

