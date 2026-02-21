台网民「屈」香港海关偷亲戚护照 遭围剿发文认衰

台湾有网民日前发文，指其表兄在香港转机时遗失护照，称很大机会是行李安检时「遭香港海关偷走」，惹来香港网民围剿，斥其造谣。涉事网民19日再发文致歉，承认影射可能与香港海关有关，是过于武断。

称安检后只余机票

引发争议的台湾网民早前在Threads发文，指其表兄于香港转机时，按要求将护照放入检查盒过X检查，表兄则被要求到旁边接受安检，之后发现护照失踪但机票仍在，要求看闭路电视又遭拒绝，认为「很高机率是海关人员偷的。如果非必要真的不会再到香港转机。 」最终表兄被逼提早返回台湾。

台湾有网民指亲戚在香港转机时被海关偷护照，引发强烈质疑后才道歉。

发文即引起热烈反应，香港网民群起指斥帖主乱「屈」香港海关，指出在香港转机，根本不用办理出入境手续，行李安检也由非海关人员负责，过程中正常不会与海关接触，而且极质疑单独偷护照的动机，直批帖主的发文是故意黑香港。

有网民发现，帖文引发争议后，帖主限制其他人留言，也有人发现，帖主是嘉义一间医院的医生，质疑其指控完全无证据和违背逻辑。

帖文引发众怒后，该台湾网民于19日再发文，承认自己把「海关」与「安检」混淆，并向香港海关及相关安检人员致歉。对方补充指，亲友于2026年2月9日在港转机前往西班牙时遗失护照，当场透过航空公司协助填写文件后即日返台，案件仍在跟进中，并附上「报案单」作交代。不过，有香港网民指出，相关文件仅属一般报失纪录，警方通常不会就此展开刑事调查。