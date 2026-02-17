台湾作家庄祖宜指大陆作家殳俏侵权　抄袭饮食作品

近日，旅美台湾作家庄祖宜在社交媒体指，其知名著作《厨房里的人类学家》遭到中国大陆知名作家殳俏逐字抄袭，已发律师函给对方和出版社告知，但仍未获回应。

庄祖宜称，她本人认识对方，因此先自行通过微信联系沟通，没想到遭对方删除好友置之不理。接著透过简体版权所有的理想国出版社转达讯息，对方仍不予回应。

上个月底，她与律师合力撰写侵权告知函，内容指殳俏「原封不动挪用」其内容，同时发出电子文件与签名纸本给人民文学出版社和殳俏本人的注册公司，目前纸本签收已逾多日，对方仍丝毫不回应。

庄祖宜毕业于台湾师范大学英语学系、美国哥伦比亚大学人类学研究所，在台湾饮食文学圈享有知名度，曾著有《餐桌上的人间田野》、《厨房里的人类学家》等作，其夫婿是美国驻成都最后一任总领事林杰伟，她也曾在成都生活。