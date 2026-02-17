Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾作家庄祖宜指大陆作家殳俏侵权　抄袭饮食作品

两岸热话
更新时间：11:26 2026-02-17 HKT
发布时间：11:26 2026-02-17 HKT

近日，旅美台湾作家庄祖宜在社交媒体指，其知名著作《厨房里的人类学家》遭到中国大陆知名作家殳俏逐字抄袭，已发律师函给对方和出版社告知，但仍未获回应。

庄祖宜称，她本人认识对方，因此先自行通过微信联系沟通，没想到遭对方删除好友置之不理。接著透过简体版权所有的理想国出版社转达讯息，对方仍不予回应。

上个月底，她与律师合力撰写侵权告知函，内容指殳俏「原封不动挪用」其内容，同时发出电子文件与签名纸本给人民文学出版社和殳俏本人的注册公司，目前纸本签收已逾多日，对方仍丝毫不回应。

庄祖宜毕业于台湾师范大学英语学系、美国哥伦比亚大学人类学研究所，在台湾饮食文学圈享有知名度，曾著有《餐桌上的人间田野》、《厨房里的人类学家》等作，其夫婿是美国驻成都最后一任总领事林杰伟，她也曾在成都生活。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
17小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
13小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
14小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
15小时前
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
19小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
5小时前
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
19小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
新界多区大年初一凌晨违发燃放烟花 元朗闹市中连放20发 屯门连放近一分钟。网片截图
01:24
大年初一新界多区非法燃放烟花 元朗闹市连轰20发 屯门持续近1分钟｜有片
突发
6小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT