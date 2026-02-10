北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000

去年在台湾引发社会广泛热议的台北捷运「让座风波」，近日有判决结果。案中常作女性打扮、网称「Fumi阿姨」的张姓男子，因踢飞一名要求其让座的七旬老妇，早前被警方裁罚。张男不服上诉，辩称是正当防卫。新北地方法院审理后，根据闭路电视画面，认定其行为已超越防卫必要性，但考虑其一直行为良好，最终将罚款由6000元（新台币，下同，约1500港元）减至4000元（约1000港元），全案确定，不得再抗告。

事件回顾：让座争议演变肢体冲突

这宗备受关注的事件发生在去年9月29日，地点为台北捷运的一列行驶中车厢内。当时，张男（Fumi阿姨）因拒绝让座予一名曾姓老妇，双方爆发激烈口角，其后演变成肢体冲突。根据最初的媒体报道及网络片段，张男起脚踢向老妇，导致事件迅速在网络上发酵，引发关于让座文化、性别气质及暴力行为的激烈讨论。警方介入后，初步对张男的施暴行为处以6000元新台币（约1500港元）的罚款。

被告上诉：坚称出脚乃自卫

「Fumi阿姨」不服警方裁决，向新北地方法院提出抗告。他在申诉中详细陈述，事件起因是曾姓老妇强逼其让座，在被拒后，老妇情绪激动，先以言语攻击，继而动手。张男辩称，当时老妇多次以一个装有金属容器的手提袋，持续攻击其膝盖部位，令他感到疼痛及受威胁。他强调，自己在过程中已一再忍让，但对方侵扰行为并未停止，为求自保、阻止对方持续施暴，才以脚踢方式阻止骚扰，其行为应属合法的正当防卫，不应受罚。

法庭审理：闭路电视还原关键过程

新北地方法院在审理此案时，关键证据来自于车厢内的闭路电视录影片段。

法官在判决书中就「正当防卫」的法律要件作出了详细解释。法官指出，虽然曾姓老妇的攻击行为在先，但当「Fumi阿姨」以左脚成功挡开其第四次攻击后，老妇并未有持续攻击的动作。法官认为，此刻曾姓妇人的「不法侵害」行为已经过去，不再构成法律上「现在不法之侵害」的要件。

因此，「Fumi阿姨」随后追加的起脚踢踹行为，已超越了即时防卫的必要性，不符合正当防卫的构成条件。基于此，法官认定双方均有互相施加暴行的行为，并非单方面的攻击。

最终，法官审酌「Fumi阿姨」决定酌情减轻罚则，将原处罚的6000元新台币，改判为罚款4000元新台币。