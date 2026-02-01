Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰载200旅客飞港航班 发动机漏油紧急折返高雄

两岸热话
更新时间：11:57 2026-02-01 HKT
发布时间：11:57 2026-02-01 HKT

国泰航空有由台湾高雄飞香港航班，起飞后发现引擎异常，紧急折返高雄，经检查是发动机漏油所致。机上200旅客，将改搭其他航班。

据台媒报道，涉事航班为国泰的CX449，于今早7点45分，由高雄小港机场飞往香港，但起飞不久，机师发现A321neo机型的航机，其1号发动机压力不足，紧急返航。

8点49分折返回机场，经机务确认该班机为机械因素漏滑油，导致压力不足显示异常，驾驶按规定落地最近机场，初估需要2小时，清理滑油及检查。

航空公司表示，下客后将旅客转至其他航班，航机则暂继续停留本场进一步检查。

 

