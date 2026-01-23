Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台外长：与洪都拉斯下周或有进展

两岸热话
更新时间：10:32 2026-01-23 HKT
发布时间：10:32 2026-01-23 HKT

中美洲国家洪都拉斯总统阿斯富拉选前扬言会与台湾复交。台湾外交部长林佳龙昨天表示，下星期二（1月27日）即候任洪都拉斯总统阿斯富拉就职当天后，可以期待台洪关系会有进一步发展。他称，目前12个邦交国的邦谊都是稳固。

林佳龙在广播节目上，否认领导人赖清德将出席洪都拉斯新总统就职典礼，并说阿斯富拉下周二才就职，才有权决定外交事务。对于台洪是否恢复邦交，他说，阿斯富拉竞选时有提出未来外交上有三个重要地区，即美国、以色列、台湾，台湾是其不可或缺的一环。他也说，台湾跟洪都拉斯才断交3年，双方很多人脉、互动都还很热烈。

较早前，在中国外交部记者会，有记者问中方对阿斯富拉胜选及上述承诺有何评论？外交部发言人林剑说：中方尊重洪都拉斯人民的选择。中方愿同洪方一道，在一个中国原则基础上，共同推动中洪关系不断向前发展。

