《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光

《蒋中正日记》的著作财产权于2026年1月1日正式届满，免费线上阅览及下载，内容却有大量蒋中正对于「性欲」的记录，甚至揭露蒋中正（亦称蒋介石）因嫖妓染上淋病，导致妻子不孕等超私密事件。内容即时引起台湾网民热议。



床上表现不佳言「英雄气短」

日记中所撰之房事细节、起居与私密欲望全揭露，例如「与洁如缠扰，七时后起床办公」，白话文是「早上先跟洁如打个晨炮，7点再精神抖擞地去上班」；「下午，购书，逐色」，白话文是「下午出门买书，试试能不能让小头冷静一点」；「外出散步，色念复起，狂妄不息」，白话文是「在街上散步时，又想做爱了！好想做爱好想做爱好想做爱啊！」。

日记中另有，「晚间邪僻又起，幸未发现也」，白话文是「夜晚又想打一炮，幸好没被发现」；「十时睡，淫欲难制，又极丑态矣」，白话文是「就寝时又想打砲，哎呀真是羞愧！」，蒋中正还因床上表现不佳，写日记安慰自己道，「昨夜又与洁如缠扰。英雄气短，自古皆然」。

染性病传妻令其不孕

也有网友揪出，蒋中正在日记中写道「见色心淫，狂态复萌」 ，翻成白话就是「看到美女就精虫上脑，那种好色失控的猪哥样又跑出来了」 ，蒋也在日记中提到，自己没能禁得起香港的花花世界诱惑，最后还是跑去嫖妓了，还写下「近日甚为淋病之苦，心生抑郁也。以后两星期，戒与洁如交媾，保重病体」，正对上前妻陈洁如的回忆录，蒋中正曾经将淋病传染给她，导致终生不孕。

多方热议

对此，律师林智群在Facebook发文表示，蒋介石这辈子最后悔的事是没烧掉日记。媒体人詹凌瑀发文讽刺蒋每天忙著「想色色」，根本是「被政治耽误的老司机」，并直言「突然觉得这根本不是什么伟人日记，这是一个天蝎座闷骚男的『戒色失败奋斗史』 吧」。

有网友在Dcard论坛上，以标题大呼「蒋中正的日记也太色了吧」，表示蒋介石的日记简直像「诚实豆沙包」，完全不遮掩地写自己挣扎于欲望与禁欲。



综合台媒报道，自2026年1月1日起，《蒋中正日记》影像图档整编数码化完成，可免费在网上阅览及下载。台当局表示公开的第8批两蒋日记数码档，记录蒋中正日记中的战后台湾（1946-1948），其中包括二二八事件，蒋中正在日记中称之为「台湾事变」或「台湾暴动」，蒋中正对行政长官陈仪的处理方式极为不满，指责其「不事先预防又不实报，及至事态燎原乃始求援」，并下令「派海陆军赴台增援兵力」。