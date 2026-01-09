台网红「馆长」被起诉　直播曾言：斩赖清德狗头

台湾网红「馆长」（本名陈之汉）因在直播时说要斩首赖清德，被检方调查。新北地检署周五侦结此案，将以两项恐吓罪对馆长提出起诉。对此，馆长今下午在Facebook表示，「果然党检媒三位一体不是盖的」。

陈之汉去年10月5日直播时，除发表暗示支持武力犯台言论，还脱口说出：「把赖清德狗头斩下来」，并喊话中国大陆「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，去年遭台湾刑事局约谈到案后，移送新北地检署复讯，并以15万元新台币（约36,992元港币）交保。

检方称，星期五侦结此案，将以恐吓公众、恐吓危害安全等罪起诉陈之汉。

检方认为，陈之汉以「把赖清德的『狗头』斩下来」极具贬抑的用词陈述恐吓言论，明显出于恐吓犯意。

检方指出，陈之汉先是对网民武统言论表示赞同及欢迎之意，再将新闻报道所使用军事术语「斩首行动」，恶意衍伸为将赖清德头颅砍下的具体犯罪行为。检方认为，相关言论已明显逸脱一般社会对「武统」、「斩首行动」的政治或军事讨论范围，而是转化为直接指向特定个人生命安全的恐吓内容，难认仍属言论自由保障范畴。

检方表示，陈之汉明知自己是知名网红，其言论有相当程度的渲染力，却仍发布引起公众恐慌的言论，因此以上述两项罪名起诉他。

对此，馆长下午在Facebook发文表示，「今天被民进党赖清德用恐吓罪起诉，果然党检媒三位一体不是盖的」。而该篇贴文曝光不到1小时的时间，已涌入破千则留言讨论。