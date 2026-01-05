中国观察： 效法美国「斩首」 北京活捉赖清德？

几个小时之前，委内瑞拉总统马杜罗在总统府会见中国政府拉美事务特别代表邱小琪一行，强调中委「兄弟情谊」。几个小时之后，马杜罗夫妇就被美军生擒，震撼全球，亦搅动中国舆论场。不少内地网民谴责特朗普赤裸裸的霸权行径，亦有网民从战术角度赞赏其快狠准的「斩首行动」，甚至认为值得北京效法「活捉老赖」，以解决台湾问题。

「从情报，策反，军事角度，这确实是一次非常成功大胆的行动。特朗普确实上大分，赢麻了。」网红KOL「西西弗评论」写道。他指出，活捉马杜罗比炸死杜罗难得多，需要用直升机低空突入，特种部队机降，撤离的难度也非常大。

相关新闻：围台军演︱东部战区今起检验取综合控制权 外交部：美要认清售武严重后果

香港城市大学教授王江雨也在社交媒体撰文，「政治不正确」分析美帝行径。他指出，这是见效最快的手法，成本低、效果好，一击即中，全身而退，不陷泥潭；美国的手法绝对值得另一个大国学习，敢于运用强大力量，以雷霆手段立威，辅之以其他手段周济立德，会无敌于天下。

有网民说，「是否也可以去湾湾把老赖抓了？」这里的「湾湾」就是台湾，「老赖」则是赖清德。也有网民说：「委内瑞拉这事儿倒是给我们统一台湾提供了个思路：直接先特种作战把赖清德抓了，然后马上宣布接管台湾，速战速决。」

美国一些议员和学者也担心北京「有样学样」。美国著名战略学者布兰兹（Hal Brands）指出，突袭「斩首」马杜罗政权，凸显美军与情报体系的压倒性能力，但其「封锁、斩首」的战术已形成先例，恐怕产生示范效应，让北京用在台湾议题上。共和党联邦众议员贝肯（Don Bacon）、民主党议员威善高（Scott Wiener）均表示，担忧北京会以此为借口「入侵台湾」。

纪晓华