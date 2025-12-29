围台军演︱拆局：回应美对台售武 中美关系明年难乐观

解放军东部战区在2025年完结前夕，突于29日宣布即日起举行围台军演，声称检验联合实战能力，及严重警告台独分裂势力和外部干涉势力。有军事专家指，是次军演，是回应美国早前向台湾出售进攻情武器，官媒则指，演习代号反映，解放军遏独手段越来越灵活，台独分裂势力每挑衅一次，便加压一次直至祖国完全统一。

官媒：遏独手段越来越灵活

对于东部战区突然围台，旅美中国问题专家邓聿文在「X」分析，相信是与美国上周向台湾出售110亿美元军火有关。也是中国26日制裁20家美国军企的后续，以反制美台勾连。

邓认为，从美国国安战略报告看，美国总统特朗普并未放弃围堵中国，所以对2026年的中美关系，他认为不会像外界般的偏向缓和。

大陆军事专家付征南也指，今次的围台军演，是回应美国大规模对台军售。他指，军售不仅涉资逾110亿美元，而且性质也由防御性武器，升级至进攻性武器，以及包括台湾战备网路暨部队觉知应用套件，让台湾的作战体系成为美军的延伸，推高了中美直接冲突的风险。

央视旗下新媒体「玉渊潭天」指出，正义将斩断一切破坏之手，所有台独分裂势力将被其锋芒击碎。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止向台独分裂势力发出错误信号，停止推升台海地区紧张局势。



玉渊潭天更说，今年两次演习从「海峡雷霆」行动到如今的「正义使命」行动，代号的变化意味著解放军遏独的军事手段越来越灵活，打独促统不停歇，台独分裂势力挑衅一次就加压进逼一步，直至实现祖国完全统一。