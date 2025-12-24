台东发生6.1级地震 深度11.9公里 其后发生多次余震

台湾气象部门下午5时47分台东录得6.1级地震（北纬22.86度，东经121.12度），深度11.9公里，其中台东县地区最大震度达到5弱，花莲县、屏东县最大震度也达到4级。花莲、屏东震感较强，台北亦有震感。其后，傍晚6时39分、6时48分又分别发生3.7级小区域地震。至7点07分发生3.1级地震，震央在台东县政府西北西方10.1公里处，深度5公里，属于极浅层地震。台湾气象署地震测报中心表示，地震主要成因是欧亚大陆板块与菲律宾海板块碰撞所产生，提醒在未来3天至一周可能会有5.5至6之间的余震。

在大陆，福州、厦门、泉州等地民众纷纷通过社交平台称，感受到明显震感。福州市民崔豪表示，地震发生时，其位于福州市区的高层建筑中，感受到桌椅有明显的摇晃。

受地震影响，高雄捷运和轻轨停驶5分钟，并进行清车、检查全线轨道处理；台中捷运也在地震发生后降速巡检。

据中央社，12月24日下午5时47分左右台东地区发生显著有感地震，地震发生后，气象署针对台北市、新北市、桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县、台中市、南投县、彰化县、宜兰县、澎湖县、云林县、嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县。发布灾防告警讯息（国家级警报），提醒民众东部海域发生显著有感地震，慎防强烈摇晃，就近避难「趴下、掩护、稳住」。台气象部门称该次地震为6.1级。

其后，傍晚6时48分台东县卑南乡发生3.7级小区域地震，震央在台东县政府西北西方10.6公里处，深度5.5公里，属于极浅层地震，最大震度为2级，出现在台东县卑南、台东县台东市。