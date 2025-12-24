台北随机伤人案︱张文被形容「标准宅男」 受日漫影响犯案？

台湾27岁男子张文于台北随机袭击途人，之后跳楼轻生，另酿成3死11伤惨案。警方专案小组事后拼凑张文的网路足迹，希望能找出犯案动机，警方发现张文是一个标准宅男，喜欢同人动漫及手游；同时在网路搜寻大量郑捷的资料。

台湾《联合报》报道，张文喜欢其中一部动漫是「无职转生：到了异世界就拿出真本事」，讲述一个没有人生目标也没有工作的男人，丧失生活希望，却因意外死亡，转生到魔法与剑的世界，从此迎向种种冒险，决心用新的生命，反省自己并认真活下去。

该动漫是改编自日本轻小说，曾于小说网站成为人气第一名。让人注意的是，男主角的设定，一开始是在现实世界没有工作也没有目标的尼特族，因为死亡获得在异世界新生。

玩手游「Horizon Walker」

另外张文也爱玩手游，他在10月策划犯罪时，也上网玩手游「地平线行者Horizon Walker」，游戏是融合独创世界观的回合制RPG游戏，游戏简介要玩家和穿越次元来而来的魅力女性们，一起与诸神展开对战，世界观是繁荣的人类文明因突然出现的次元「裂缝」而迎来灭顶之灾。



有警方说，从张文的爱好来说，可以看出他和一般的年轻人没两样，喜欢动漫与手游，但网路搜索动漫的同时，却也搜寻大量郑捷的故事，可以看出极为推崇郑捷，因此张文犯罪动机，成为警方仍在厘清的重点。