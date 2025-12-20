台北随机伤人案｜伤者嘱托跟爸妈说爱他们 目击者谢柜台姐姐引导避难

台北车站、中山商圈昨（19日）发生随机伤人案，27岁疑犯张文丢掷烟雾弹，并持刀砍杀民众，共造成疑嫌在内4人死亡。不少当下目击到现场的民众纷纷在网上写下惊悚过程，有目击者回忆，伤者在送院前甚至说：「记得跟我爸妈说我很爱他们！」，亦有当时人在诚品生活南西店的民众，事后分享有服饰店的女店员带著民众一起冲进更衣室。

目击者亲睹惨况

有目击者在Threads发文表示，事件发生当下，自己正好在中山站附近工作，下班顺道前往诚品生活逛街。当时在三、四楼某商店时，突然两名女子冲入店内大喊「有人拿刀」，店内民众惊慌四散，还目睹一名全身黑衣男子持刀沿路攻击单独路人，其中一人倒地受伤。目击者赶紧脱下外套帮他止血，不停打急救电话，并与他交谈祈祷他能撑过去。」

目击者回忆，伤者在送医前甚至说：「记得跟我爸妈说我很爱他们！」目击者则安慰道：「你不会死！撑下去！」最终救护人员到场后，伤者被送院抢救。目击者流泪坦言：「真希望当下可以阻止那个人就好了。」

店员冷静导引民众避难

此外，据中时新闻网，事发当下，百货内一度传出尖叫声与奔跑声，部分民众因来不及撤离，只能就近躲进柜位仓库、餐厅后场或更衣室避难，场面相当混乱。

多名目击者事后回忆，疑凶自一楼一路往上移动，从一楼至四楼皆有民众仓皇逃生，有人腿软跌倒，也有人当场落泪，直言当下「以为自己可能会死」、「人生中第一次离死亡那么近」，所幸在第一时间，诚品南西馆内的楼管、柜台人员与餐饮店员迅速反应，大声提醒顾客撤离方向，并引导民众往安全区域集中避难，同时安抚情绪，避免推挤与二次伤害。

事件过后，诚品生活于今（20）日透过官方Facebook（脸书）发文表示，感谢诚品生活南西全馆伙伴与同仁，在突发事件发生时全力配合导引疏散与紧急避难，并主动安抚顾客、协助民众。诚品也宣布，诚品生活南西于今日暂停营业一天，让全店伙伴好好休息，整理心情后再重新出发。

贴文曝光后，引发大量网友涌入留言，分享自身经历并向第一线人员致谢，有民众特别点名感谢五楼书店店员在混乱中冷静引导避难，也有人表示，二楼餐厅店员第一时间开门收留她与孩子，六楼餐厅事后仍主动致电关心状况。另有网友回忆，服饰与饰品柜位的店员即时分享疑凶动线资讯，协助民众判断是否移动，并不断安抚情绪。

不少留言指出，当下看到的「英雄」并非高调行为，而是那些默默站在前方、守住门口、带领大家进入仓库或更衣室的工作人员。

有网友写道，临危不乱还能顾及顾客安全的反应，让人由衷感谢。也有人表示，随著Threads与社群平台上越来越多目击分享，才发现从书店、餐厅、柜位到保安，几乎整栋馆内都在第一时间协助民众避难，展现高度默契。