台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机

台北19日晚发生随机斩杀袭击，导致疑犯在内4死11伤。伤者当中有1人证实是HIV（爱滋病毒）感染者，令后续伤者或有感染爱滋病风险。当地卫生部门指，已启动专案，为可能受影响民众提供预防性治疗。

预防投药降风险至近零

据台媒报道，该名HIV感染者在中山商圈被斩伤，疑凶之后在，诚品南西店前继续砍伤机车骑士、逛街民众等人，并一路向商场楼上移动砍伤民众。

台湾卫福部部长石崇良表示，随机斩人案中，发现1名伤者为HIV感染者，令疑凶之后斩伤的民众，或受现场喷洒血液污染的人，可能有交叉感染风险。

疾管署署长罗一钧说明，该名感染者长期服用药物，病毒量已处于「测不到」的范围，传染风险相当低。罗一钧引用国际数据指出，透过血液暴露感染HIV的机率低于万分之一，若能在暴露后及时进行「预防性投药（PEP）」，可进一步将风险降至趋近于零。

疾管署目前已与台北市卫生局合作，设立1992专线，协助在案发时于诚品南西店遭砍伤，或伤口、黏膜（如眼睛）曾接触血液且尚未就医者，将有专人转介感染科评估，有需要者会获公费提供药物。

据台湾卫福部卫教资讯指出，帮助受伤流血的人，只要他没有感染爱滋病毒，并无受感染的机会，如果受伤者感染了爱滋病毒，只要助人者皮肤没有伤口，则完全无感染爱滋病毒的风险，若有伤口，经由破损的皮肤或黏膜接触而感染爱滋病毒的机会是低于0.1%。