Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机

两岸热话
更新时间：15:14 2025-12-20 HKT
发布时间：15:14 2025-12-20 HKT

台北19日晚发生随机斩杀袭击，导致疑犯在内4死11伤。伤者当中有1人证实是HIV（爱滋病毒）感染者，令后续伤者或有感染爱滋病风险。当地卫生部门指，已启动专案，为可能受影响民众提供预防性治疗。

预防投药降风险至近零

据台媒报道，该名HIV感染者在中山商圈被斩伤，疑凶之后在，诚品南西店前继续砍伤机车骑士、逛街民众等人，并一路向商场楼上移动砍伤民众。

相关新闻：台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生

台湾卫福部部长石崇良表示，随机斩人案中，发现1名伤者为HIV感染者，令疑凶之后斩伤的民众，或受现场喷洒血液污染的人，可能有交叉感染风险。

疾管署署长罗一钧说明，该名感染者长期服用药物，病毒量已处于「测不到」的范围，传染风险相当低。罗一钧引用国际数据指出，透过血液暴露感染HIV的机率低于万分之一，若能在暴露后及时进行「预防性投药（PEP）」，可进一步将风险降至趋近于零。  

疾管署目前已与台北市卫生局合作，设立1992专线，协助在案发时于诚品南西店遭砍伤，或伤口、黏膜（如眼睛）曾接触血液且尚未就医者，将有专人转介感染科评估，有需要者会获公费提供药物。

据台湾卫福部卫教资讯指出，帮助受伤流血的人，只要他没有感染爱滋病毒，并无受感染的机会，如果受伤者感染了爱滋病毒，只要助人者皮肤没有伤口，则完全无感染爱滋病毒的风险，若有伤口，经由破损的皮肤或黏膜接触而感染爱滋病毒的机会是低于0.1%。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
6小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
4小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
20小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
3小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
9小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
21小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
22小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
4小时前