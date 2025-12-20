Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Panasonic︱台网民微波炉服役45年 官方急发话求回收博物馆

两岸热话
更新时间：11:30 2025-12-20 HKT
发布时间：11:30 2025-12-20 HKT

电器过保养期即坏，已成都市传说，但有台湾网民近日晒出一台使用已45年，即将退役的微波炉，不止引起网民关注，还吸引家电生产商Panasonic的留言，希望以新机交换，让该台阿爷级的家电，可收进博物馆展示。

Panasonic：愿最新款交换

台湾有网民近日在社交平台Threads发文，分享家中古董电器的故事。帖主透露，父亲45年前，以分期方式，买入当时身价11万台币的天价Panasonic微波炉。

帖主父亲还翻出了1980年的日记：「年底随方便分期买了微波炉回来，如此便自烹调，可以无虑于饮食矣，当此惕勉以进健康。」。

帖主指，「以前的电器真的很耐用⋯我们家每天开伙，它日日夜夜陪著我们一家五口加一只猫16400多天，好感恩。」

服役45年，微波炉小毛病难免，「后期有偶尔有断电秀逗的问题，拉门也比较松」，父亲总是不厌其烦拆机修理，「就这样又多撑了10年有了，要不是它只剩下解冻微波功能，真的可以继续让它陪著我们超过半世纪」。

帖主还介绍，1980年出产的机器「已经可以烘烤兼微波，还附有瓷盘、双金属烤盘、双蛋糕模，附赠的食谱书内容丰富印刷精美，也都还留著，翻阅才发现我们没怎么使用到自动烹调功能」。楼主最终总结称「微波炉，谢谢你的勤勉付出，无微不至地照顾我们三餐，我们会记得和你的缘分，请好好休息吧，辛苦了。」

帖主的分享，迅即引起Panasonic台湾小编关注，留言「看到这台陪伴家中45年的Panasonic微波炉，我们非常感动，也衷心感谢您长年的支持，诚挚希望能将它收藏至松下博物馆作为纪念，并以最新商品与您交换，延续这份珍贵回忆。欢迎私讯我们，将由专人与您联系。谢谢您一路相伴— Panasonic官方粉丝团 敬上」。

网民纷纷，「这台微波炉超长寿耐用，退休还直接住进博物馆，荣誉的一生」、「这算不算微波炉告老还乡」、「简直要哭了 ，去博物馆就是他最好的归宿」、「最强家电」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
2小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
18小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
17小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
19小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
17小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
3小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
14小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
5小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
9小时前