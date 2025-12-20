Panasonic︱台网民微波炉服役45年 官方急发话求回收博物馆

电器过保养期即坏，已成都市传说，但有台湾网民近日晒出一台使用已45年，即将退役的微波炉，不止引起网民关注，还吸引家电生产商Panasonic的留言，希望以新机交换，让该台阿爷级的家电，可收进博物馆展示。

Panasonic：愿最新款交换

台湾有网民近日在社交平台Threads发文，分享家中古董电器的故事。帖主透露，父亲45年前，以分期方式，买入当时身价11万台币的天价Panasonic微波炉。

帖主父亲还翻出了1980年的日记：「年底随方便分期买了微波炉回来，如此便自烹调，可以无虑于饮食矣，当此惕勉以进健康。」。

帖主指，「以前的电器真的很耐用⋯我们家每天开伙，它日日夜夜陪著我们一家五口加一只猫16400多天，好感恩。」

服役45年，微波炉小毛病难免，「后期有偶尔有断电秀逗的问题，拉门也比较松」，父亲总是不厌其烦拆机修理，「就这样又多撑了10年有了，要不是它只剩下解冻微波功能，真的可以继续让它陪著我们超过半世纪」。

帖主还介绍，1980年出产的机器「已经可以烘烤兼微波，还附有瓷盘、双金属烤盘、双蛋糕模，附赠的食谱书内容丰富印刷精美，也都还留著，翻阅才发现我们没怎么使用到自动烹调功能」。楼主最终总结称「微波炉，谢谢你的勤勉付出，无微不至地照顾我们三餐，我们会记得和你的缘分，请好好休息吧，辛苦了。」

帖主的分享，迅即引起Panasonic台湾小编关注，留言「看到这台陪伴家中45年的Panasonic微波炉，我们非常感动，也衷心感谢您长年的支持，诚挚希望能将它收藏至松下博物馆作为纪念，并以最新商品与您交换，延续这份珍贵回忆。欢迎私讯我们，将由专人与您联系。谢谢您一路相伴— Panasonic官方粉丝团 敬上」。

网民纷纷，「这台微波炉超长寿耐用，退休还直接住进博物馆，荣誉的一生」、「这算不算微波炉告老还乡」、「简直要哭了 ，去博物馆就是他最好的归宿」、「最强家电」。