台北随机伤人案｜疑犯张文现场遗笔记簿成破案关键 纵火烧自宅画面曝光

台北捷运台北车站及中山站一带昨（19日）发生震惊全台的随机恐袭案，导致包括疑犯在内共4死多伤。随著警方深入调查，疑犯张文的作案细节与动机正逐步浮出水面。警方在案发现场检获一本属于张文的笔记簿，视为厘清案情的关键证据；同时，张男在行凶前返回租屋处纵火的闭路电视片段亦正式曝光。

租屋处搜出25瓶燃油弹

27岁疑犯张文报称无业，曾任职保安员。根据最新曝光的监控画面显示，案发前，身穿黑色雨衣的张男手持一桶不明液体回到其中正区租屋处，然后在门外拿起两张类似棉被或毛巾的物件，走到角落处倾倒液体后引燃火源，现场随即火光四射。张男在放火烧毁自宅后，随即展开连环袭击。

据报道，张文诡异自烧住所，是为了故意制造混乱，引警方调来大量警力，疏于防备台北车站及中山站一带。

下午约5时30分，张男先抵达台北车站M7出口地下通道，投掷烟雾震撼弹及汽油弹，并持长刀随机挥砍，导致一名57岁余姓男子重创不治。令人心寒的是，张男行凶后并未立刻逃离，而是折返前两天入住的旅馆补充烟雾弹，随后徒步前往中山商圈继续作恶。

晚间6时许，张男在诚品南西店及中山站外再度投掷烟雾弹，并冲入百货公司内持刀疯狂砍杀民众。事件中，37岁的王姓男子及萧姓男子分别因心脏及颈部中刀，送医后伤重身亡。张男最后在5楼顶楼被警方包围，结果坠楼倒卧地面，送医抢救后于晚间7时48分证实不治。

台北市刑警大队大队长卢俊宏表示，警方在清理现场时寻获张男遗落的笔记簿，目前已交由鉴识组分析，同时正尝试对其手机进行解锁。警方亦在其租屋处搜获25瓶制作汽油弹的残余材料。

这宗惨剧共造成多人受创，当中4人死亡（含疑犯）、1人重伤。警方正根据笔记簿内容及相关监控，全面调查这名无业前保安的犯案心路历程，以厘清其是否存有预谋或受特定心理因素驱使。