山东舰︱入列六周年 年度最后海训画面曝光︱有片

两岸热话
更新时间：14:30 2025-12-17 HKT
发布时间：14:30 2025-12-17 HKT

解放军航空母舰山东舰入列满六周年，日前刚刚完成年度最后一次海上训练任务，顺利返回海南三亚某军港。

人民海军消息指，入列以来，从近海练兵到远海部署，从单舰试验到体系作战，山东舰全体官兵圆满完成多项重大任务，全面提升了综合作战能力。

6年来，山东舰多次穿越岛链，航迹不断延伸，先后参与执行了「联合利剑」、「海峡雷霆-2025A」等重大演习演训任务，在与强敌对手较量中，不断提升体系作战能力。在今年的访问香港任务中，山东舰官兵更是向世界人民展现了人民军队威武之师、文明之师、和平之师的良好形象。

福建舰首航经台湾海峡

此外，台湾的国防部今日（17日）公布解放军在台海周边动态图。其中，福建舰周二（16日）首次航经台湾海峡的情况。

台湾的国防部部长顾立雄今日表示，台军有全程监控，发布照片也显示福建舰上面并无舰载机，预判福建舰是要回到上海长兴岛进行相关缺点改进。

顾立雄补充，目前观察此次福建舰通过台湾海峡，并无任何军事意图，将持续严密监控。
 

 

